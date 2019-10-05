Трамп ограничил въезд иммигрантам без медицинской страховки

Президент США Дональд Трамп решил ограничить въезд в страну иностранцев, прибывающих на продолжительное время, без медицинской страховки. Этим, по мнению господина Трампа, они дополнительно обременяют систему здравоохранения США.
В документе указывается, что больницы часто оказывают помощь незастрахованным лицам, не имея шансов на получение компенсации от них. В целом неоплаченные расходы на безвозмездное медицинское обслуживание превысили $35 млрд.
Напомнив, что США имеют долгую историю приема иммигрантов, Дональд Трамп заявляет: «Мы должны продолжать эту традицию, одновременно решая проблемы, стоящие перед нашей системой здравоохранения, включая защиту как ее, так и американского налогоплательщика от бремени безвозмездной помощи». Распоряжение вступает в силу 3 ноября.
В августе Министерство внутренней безопасности США обнародовало новое правило, радикально корректирующее миграционный закон, который был принят еще в 1882 году. Этот закон позволяет властям США отказывать в выдаче виз и разрешений на проживание любым лицам, которые могут стать «бременем для общества».
Согласно новой трактовке, таковыми станут иммигранты с низким уровнем доходов, а также люди, более одного года получающие помощь от государства (например, социальное обеспечение, талоны на еду, госжилье или медицинскую страховку по программе Medicaid).
Подробнее — в публикации “Ъ” «В плавильный котел угодят не все».
просмотров: 226641
просмотров: 100696
просмотров: 100567
просмотров: 49456
просмотров: 32910