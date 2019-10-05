Первый в истории выход в космос с участием только женщин планируется 21 октября

NASA планирует на 21 октября первую космическую миссию в истории, участвовать в которой будут только женщины, сообщило AP со ссылкой на представителя космического агентства. Миссия должна была состоятся еще 29 марта, но ее отменили из-за отсутствия подходящего скафандра.

По данным NASA, в открытый космос с Международной космической станции выйдут космонавты Кристина Кох и Джессика Мейр.

Изначально в в миссии 29 марта должны были участвовать четыре женщины. Предполагалось, что руководить полетом с земли будет Мэри Лоуренс, а за пульт управления встанет Джеки Кейги.

Напомним, первой среди женщин в открытый космос вышла советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.