В августе банки России выдали на 7% больше потребительских кредитов

Российские банки выдали в августе потребительских кредитов на 7% больше, чем в том же периоде в 2018 году, сообщил ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, в августе текущего года было выдано 1,5 млн ссуд против 1,4 млн в августе 2018 года.

Бюро отметило, что объем выдачи потребительских кредитов в августе составил 261,2 млрд руб., что выше показателя июля почти на 3% и показателя августа прошлого года на 1,75%. Средняя сумма выданного потребкредита в августе снизилась до 173,8 тыс. руб. Таким образом, объем портфеля потребкредитов превысил 4,2 трлн руб. на конец августа.

«Подобная динамика выдач может объясняться тем, что основные игроки рынка стали менять свои кредитные политики в преддверии введения с 1 октября новых требований регулятора о расчете показателя долговой нагрузки, что у большинства из них выразилось в снижении среднего чека — величины средств, выдаваемых банком одному клиенту — физическому лицу»,— объяснил глава бюро Олег Лагуткин.

Напомним, с 1 октября для банков начали действовать повышенные коэффициенты риска в зависимости от предельной долговой нагрузки физических лиц. Это должно ограничить выдачу ссуд закредитованным гражданам. Рост ставок не заставил себя ждать — Сбербанк сразу увеличил стоимость кредитов наличными. И хотя другие банкиры не спешат анонсировать свои планы, эксперты ожидают, что до конца года ставки по необеспеченным розничным займам могут прибавить около 2 процентных пунктов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Долговая нагрузка легла на ставки».