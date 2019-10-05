Комнаты Екатерины II в Царском Селе отреставрируют за 311 млн рублей

ФГБУК «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское Село"» объявило открытый конкурс на выполнение работ по реконструкции декоративного убранства пяти личных комнат Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Согласно техзаданию, воссоздать необходимо опочивальню императрицы, Серебряный и Зеркальный кабинеты, а также Купольный зал и Табакерку. Начальная (максимальная) цена контракта по данному тендеру составляет чуть более 311 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Все необходимые реставрационные работы должны быть выполнены до конца 2022 года. Итоги аукциона планируется подвести 28 октября текущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на реставрацию Александровского дворца в ГМЗ «Царское Село» выделено более 1 млрд руб.