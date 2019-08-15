На реставрацию Александровского дворца выделено более 1 млрд рублей

Государственный музей-заповедник (ГМЗ) «Царское Село» получит в 2019 году из федерального бюджета более 1 млрд рублей на реставрацию Александровского дворца.

Как сообщает ТАСС, общая сметная стоимость работ составляет почти 3 млрд руб. За период с 2010 по 2018 годы на эти цели было выделено из федерального бюджета 830 млн руб., еще 389 млн руб. составили средства музея. В текущем году ГМЗ вложит в реставрацию памятника 746 млн руб. собственных средств.

Александровский дворец был построен в 1792-1796 годах. Получил повреждения во время ВОВ.