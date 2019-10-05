Турниры ATP и WTA в Пекине

Турнир ATP категории 500. Призовой фонд — $3,65 млн
1/4 финала. Карен Хачанов (Россия, 4)—Фабио Фоньини (Италия, 6) 3:6, 6:3, 6:1. Доминик Тим (Австрия, 1)—Энди Маррей (Великобритания) 6:2, 7:6 (7:3). Стефанос Циципас (Греция, 3)—Джон Иснер (США) 7:6 (7:3), 6:3. Александр Зверев (Германия, 2)—Сэм Куэрри (США) 7:6 (7:3), 6:2.
Сегодня в 1/2 финала встречаются: Тим—Хачанов, Циципас—Зверев.
Турнир WTA категории Premier Mandatory. Призовой фонд — $8,3 млн
1/4 финала. Эшли Барти (Австралия, 1)—Петра Квитова (Чехия, 7) 4:6, 6:4, 6:3. Кики Бертенс (Нидерланды, 8)—Элина Свитолина (Украина, 3) 7:6 (8:6), 6:2. Каролина Возняцки (Дания, 16)—Дарья Касаткина (Россия) 6:3, 7:6 (7:5). Наоми Осака (Япония, 4)—Бьянка Андрееску (Канада, 5) 5:7, 6:3, 6:4.
Сегодня в 1/2 финала встречаются: Барти—Бертенс, Осака—Возняцки.
просмотров: 418574
просмотров: 279396
просмотров: 222129
просмотров: 43616
просмотров: 42854