На художественную подсветку зданий на Московском проспекте потратят 35 млн рублей

Подведомственное комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГБУ «Ленсвет» объявило конкур на выполнение работ по устройству художественной подсветки зданий и сооружений на Московском проспекте — от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала. Речь идет о домах №№ 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42. На подсветку данных тринадцати зданий выделено чуть более 35 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы должны быть выполнены не позднее 31 мая 2020 года. Заявки на конкурс принимаются до 14 октября текущего года. Итоги тендера планируется подвести 16 октября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Ленсвет» заплатил штраф за неисполнение предписания УФАС при проведении аукциона на поставку комплектующих.