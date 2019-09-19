«Ленсвет» заплатил штраф за неисполнение предписания УФАС

Санкт-Петербургское УФАС России получило подтверждение оплаты штрафа, назначенного СПб ГУП «Ленсвет». На данную организацию были наложены финансовые санкции за неисполнение предписания антимонопольного органа.

Как сообщили в УФАС, «Ленсвет» при проведении аукциона на поставку комплектующих неправомерно отклонил заявку одного из участников, чем нарушил ч. 5 ст. 67 Закона о контрактной системе. Организации было выдано предписание о пересмотре заявок, которое исполнено не было. За это нарушение «Ленсвет» был оштрафован на 500 тыс. рублей, однако суд снизил размер штрафа до 250 тыс. руб. Именно эту сумму и заплатила организация в бюджет РФ.

В антимонопольной службе особо отметили, что это первый большой штраф, оплаченный в 2019 году юрлицом за неисполнение предписания, выданного Санкт-Петербургским УФАС в рамках контроля за исполнением 44-ФЗ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что УФАС выявило более 20 нарушений при проведении конкурсов по выбору управляющих компаний в разных районах Петербурга.