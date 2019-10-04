Курс доллара. Прогноз на 7–11 октября

Антон Покатович, главный аналитик Рубль может снова продемонстрировать попытки умеренного укрепления В завершении недели рублю удается укрепиться выше уровней 65 руб. Доллар отреагировал ослаблением к рублю и другим валютам после выхода плохих статданных США, показавших значительное снижение деловой активности в промышленности и сфере услуг страны. Рубль, в свою очередь, может снова продемонстрировать попытки умеренного укрепления. Заметим, что в случае если в ближайшее время рынки начнут закладывать снижение ставки ФРС в октябре в свои ожидания, это существенно усилит вероятность принятия аналогичных мер со стороны российского Центробанка. На будущей неделе ожидаем движения курса рубля в диапазоне 64,3–65,8 руб./$.

Максим Петроневич, старший экономист Участники рынков в условиях избытка дешевых денег не готовы в настоящее время продавать рисковые активы На прошедшей неделе, после выхода негативной статистики по экономике США прервалась тенденция на укрепление доллара как относительно валют развитых стран, так и относительно валют развивающихся рынков. Ухудшение статистики по США было интерпретировано как рост рисков дальнейшего снижения ставки ФРС, что и обусловило ослабление доллара. В то же время называть этот разворот началом нового тренда в сторону роста рисковых активов пока преждевременно — на следующую неделю запланированы торговые переговоры на высоком уровне между представителями США и Китая, исход которых непредсказуем. Участники рынков в условиях избытка дешевых денег не готовы в настоящее время продавать рисковые активы, даже несмотря на ухудшающуюся статистику по мировой экономике, и готовы откупать их только после незначительных потерь.

Михаил Поддубский, главный аналитик В краткосрочной перспективе основное влияние на динамику рубля оказывает общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets Во второй половине текущей недели сантимент для всей группы валют развивающихся стран несколько улучшается, что способствует возвращению пары USD/RUB в район ниже отметки 65 руб./$. Текущие уровни в рубле при ценах на нефть ниже $60 за баррель могут казаться в некоторой степени неустойчивыми, но в краткосрочной перспективе основное влияние на динамику рубля оказывает общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе emerging markets. На горизонте ближайшей пары недель в паре USD/RUB ориентируемся на диапазон 64–66 руб./$.

Татьяна Евдокимова, экономист Риски по рублю смещены в сторону ослабления Ключевыми событиями предстоящей недели станут переговоры между США и Китаем, стартующие 10 октября. В сентябре стороны пошли на весьма многочисленные взаимные уступки. На этом фоне, чтобы позитивно удивить рынки, требуется существенное потепление отношений. Такой исход представляется маловероятным. Опубликованные в пятницу данные по рынку труда несколько снизили опасения относительно предстоящей рецессии в США, поэтому сильного ухудшения аппетита инвесторов к риску удалось избежать. Тем не менее неопределенность в мировой экономике остается крайне высокой, поэтому перспективы для устойчивого восстановления валют развивающихся стран отсутствуют. Риски по рублю смещены в сторону ослабления. Актуальный коридор — 64,5–65,5 руб./$.