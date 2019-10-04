Райффайзенбанк закрывает три офиса в Черноземье

Единственные отделения Райффазенбанка в Курске и Железногорске Курской области, а также отделение в Воронеже на улице Плехановской планируется закрыть, сообщил “Ъ-Черноземье” близкий к банку источник. Таким образом, в Курской области не останется ни одного отделения Райффайзенбанка, а в Воронеже закроется офис, который был открыт лишь в июле 2018-го.

Напомним, Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил ранее председатель правления банка Сергей Монин. По его словам, организация откажется от 44 из 174 отделений. Райффайзенбанк решил изменить структуру сети и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв подразделения, работающие в этих населенных пунктах. Основные изменения произойдут уже в этом году.

Сергей Калашников