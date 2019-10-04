«Безопасность и клининг относятся к самым затратным статьям расходов»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на какие услуги обращают внимание жильцы премиальной недвижимости, и во сколько в месяц обойдутся дополнительные сервисы.

Высококлассный уровень сервиса и широкие возможности дополнительных услуг — одни из значимых приоритетов для клиентов недвижимости премиального класса, наряду с инженерными и архитектурными решениями, а также инфраструктурой и безопасностью. К примеру, консьерж в лобби, которому можно доверить даже бытовые задачи, важен более чем для 80% жильцов. Но при этом в 30% таких проектов консьерж-сервис не предусмотрен вовсе.

Итоговая ставка за эксплуатацию напрямую зависит от разнообразия инфраструктуры, объема предоставляемых управляющей компанией сервисов и количества квартир в доме. По данным компании Sminex, в элитном сегменте она варьируется от 100 до 300 руб. в месяц за квадратный метр. То есть средний размер квартплаты за лот площадью 100 кв. м в доме премиум-класса составляет около 30 тыс. руб. в месяц. В базовую ставку обычно входят клининг общих зон, обслуживание инженерных систем и лифтов и, конечно, вывоз мусора и охрана. Безопасность и клининг, кстати, относятся к самым затратным статьям расходов. Некоторые застройщики предлагают сегодня своим жильцам даже редкие сервисы: услуги портного есть в 8% проектов, персональный шеф-повар — в 6%, винный консультант, диетолог и личный тренер — в 4%.

40% элитных жилых комплексов в городе обслуживают специализированные подразделения девелоперских компаний. Привлеченные управляющие компании работают еще в 40% объектов. Оставшимся 20% проектов только предстоит определиться с выбором своей управляющей компании. Примечательно, что максимальный набор сервисов предоставляют сегодня лишь в 24% комплексах премиум-класса.