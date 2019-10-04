Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания

Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в рамках испытаний будут выполнены программа погружений и оценка управляемости. После испытаний и ревизии подложку будут готовить к передаче ВМФ РФ.

Напомним, что дизель-электрическая подлодка построена для Тихоокеанского флота. В конце августа ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский» совершила первое успешное погружение.