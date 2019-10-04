Amazon.com и Walt Disney не могут договориться о размещении рекламы

Спор Amazon.com с Walt Disney по поводу условий размещения рекламы грозит оставить пользователей цифровой медиаприставки Amazon Fire TV без продукции Disney. Как стало известно The Wall Street Journal (WSJ) из осведомленных источников, Amazon добивается права продавать значительную долю рекламного места в приложениях Disney при их трансляции через медиаприставку Amazon Fire TV, но та пока не соглашается на это. Если компании так и не смогут прийти к соглашению, приложения Disney (в том числе ABC, ESPN, Disney Channel) не будут транслироваться через Fire TV.

Источники WSJ утверждают, что спор Amazon и Disney не настолько ожесточенный, чтобы стороны не смогли договориться. Однако в том числе из-за него компании до сих пор не заключили соглашение о включении в Fire TV нового сервиса потокового видео Disney+, который будет запущен 12 ноября.

При этом Fire TV является вторым по величине в США (после Roku) дистрибутором приложений потокового телевидения и занимает 29% этого рынка. Еще несколько лет назад, когда приставка Fire TV только появилась, Amazon не требовала у компаний, размещающих приложения на этой платформе, доли в рекламных доходах. Сейчас Amazon ужесточила требования и в некоторых случаях запрашивает долю 30–40%, но иногда соглашается и на 20%. По данным источников WSJ, в случае с Disney речь шла о десятипроцентной доле.

Алена Миклашевская