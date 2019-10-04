Евгений Пригожин возглавил совет новой медиагруппы с «хорошими новостями» о России

Главой попечительского совета медиагруппы «Патриот» стал бизнесмен Евгений Пригожин. На это обратили внимание «Открытые медиа».

«Цель медиагруппы — максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны»,— говорится в сообщении на ее сайте. Медагруппа станет ответом «СМИ, в том числе антироссийским, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране».

О создании медиагруппы 1 октября объявили Федеральное агентство новостей и информационные агентства «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня». Попечительский совет состоит из граждан РФ.

Господин Пригожин родом из Санкт-Петербурга, в 1990 году он занялся там ресторанным бизнесом. В 1996 году открыл кейтеринговую компанию «Конкорд Кейтеринг».

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20 декабря 2016 года Евгений Пригожин был включен в санкционный список США, введенный из-за военных действий на Украине. 16 февраля 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Евгения Пригожина и еще 12 российских граждан по делу о вмешательстве в выборы президента США. Имя предпринимателя связывали с Агентством интернет-исследований (также известно как «фабрика троллей»).