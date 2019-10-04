Александр Высокинский распорядился создать проект второй ветки метро Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для второй ветки метро — от станции «Янтарная» до станции «Каменные палатки», с депо в районе озера Малый Шарташ. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Согласно постановлению, проектом займется МБУ «Мастерская генерального плана». Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии поручены подготовка техзадания и прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов.

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге неоднократно поднимался. В том числе в случае выигрыша городской заявки во всемирной выставке «Экспо-2025». Но несмотря на проигрыш, свердловские власти пообещали реализовать проект. В августе господин Высокинский сообщал, что вторую ветку планируется построить к 2025–2027 годам, 10 станций должны соединить восточную и западную части города (между ВИЗом и ЖБИ).