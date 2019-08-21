Вторую ветку метро в Екатеринбурге спроектируют до конца года

До конца 2019 года мэрия Екатеринбурга закончит проектирование строительства второй ветки метрополитена. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский.

«Цель на этот год — закончить этап проектирования, чтобы можно было представить проект как основание для финансирования. Без проекта с нами никто разговаривать о деньгах не будет»,— сообщил глава города (цитата по Е1). По его словам, вторую ветку планируется построить к 2025–2027 году, 10 станций соединят восточную и западную части города (между ВИЗом и ЖБИ). При этом если делать выход из метрополитена у Оперного театра, то придется на год закрыть площадь Парижской коммуны и убрать памятник Свердлову.

Представитель «Уралгипротранса» Владимир Веселовских уверен, что ветку можно построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Для этого необходимо по 30 млрд руб. в год и 10–12 тыс. работников, которые смогут строить все станции одновременно.

Ранее сообщалось, что на проектирование строительства второй ветки выделено 250 млн руб. При этом стоимость всего проекта превысит 1 млрд руб., а стоимость строительства составит 60-70 млрд руб. Однако начнется ли строительство если из федерального бюджета не выделят на это деньги — пока неизвестно. Мэрия также планирует построить третью ветку, которая пройдет из Пионерского в Академический через недостроенную станцию «Бажовская» размещенную между существующими «Чкаловской» и «Ботанической». Конкретных планов по этому проекту у властей пока нет.

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался неоднократно. Строительство планировалось в случае выигрыша екатеринбургской заявки во всемирной выставке «Экспо-2025». Однако несмотря на проигрыш, свердловские власти пообещали реализовать проект. Предложенный вариант предусматривает строительство десяти станций между восточной и западной частями города (между ВИЗом и ЖБИ): «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских Коммунаров», «Площадь 1905 Года», «Верх-Исетская», «Западная», «Театральная», «Восточная», «Политехническая» и «Каменные Палатки».