Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ в удаленных и малонаселенных пунктах

Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ, стационарную связь и другие услуги в удаленных и малонаселенных пунктах. Прием платежей производится с помощью чтения штрихкода с квитанции оплаты услуг или выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина.

«Теперь жители, заходя в сельские магазины, смогут не только приобрести привычные товары, но и сделать платеж за ЖКХ и не только»,— заявил вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов. Комиссия за прием платежа равна комиссии по безналичным операциям с использованием банковский карты в офисе банка. Оплата может осуществляться картой любого банка.

Впервые услугу по снятию наличных на кассах запустили в сентябре 2018 года Mastercard и «Русский стандарт» в одном магазине «Фасоль» сети Metro Cash & Carry. Сбербанк предоставляет такой сервис в 700 точках, расположенных в отдаленных и малонаселенных территориях 76 регионов.

Будет ли популярно снятие денег в магазинах, читайте в материале “Ъ FM” «Наличные найдутся на кассе».