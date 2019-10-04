Аэропорт Воронеж за девять месяцев нарастил пассажиропоток на 13%

В январе-сентябре 2019 года пассажиропоток воронежского аэропорта увеличился на 12,7% к аналогичному периоду предыдущего года до 665,9 тыс. пассажиров. Из них на внутренних линиях было обслужено 414 тыс. человек, рассказали в аэропорту. Прирост пассажиропотока на внутренних линиях составил 9,05%, на международных - 19,17%.

За девять месяцев из воздушной гавани Воронежа был открыт ряд направлений: Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Норильск. Лидером международных направлений по объему перевозок осталась Анталья.

О планах по росту пассажиропотока воронежского аэропорта - в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий