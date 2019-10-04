«Соне и Ханне удалось сделать свои украшения запоминающимися»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о позиционировании испанской марки и объясняет, как Соне Руиз и Ханне Родригез удалось предложить правильное ценовое позиционирование.

Gold & Roses — молодой испанский ювелирный бренд. Появился он всего пять лет назад. Основали его Соня Руиз и Ханна Родригез. Обе — не новички в ювелирном бизнесе. Соня работала креативным директором самой известной в мире испанской ювелирной марки Carrera y Carrera, Ханна трудилась в группе Richemont. Название, признаюсь, вызывает у меня вопросы: «Золото и розы» — как-то это банально. Но Ханна и Соня объясняют, что золото в названии — намек на вечное, а розы — на эфемерное. Что ж, пусть будет так.

А вот продукция Gold & Roses лично у меня никаких вопросов не вызывает. Fashion-jewelry в отличном исполнении. Моносерьги, разомкнутые кольца, подвески на цепочках — таких украшений в мире каждый день выпускается немало, но Соне и Ханне удалось сделать свои запоминающимися. И, что немаловажно, предложить правильное ценовое позиционирование товара: украшения достаточно дорогие, чтобы не считаться масс-маркетом, и достаточно доступные, чтобы клиентками был довольно широкий круг девушек. Производят, к слову, все только в Испании.

Я встретилась с Соней и Ханной, чтобы узнать больше об испанском ювелирном рынке. Самыми продаваемыми украшениями обычно считают кольца, но девушки поспорили бы с этой статистикой: «Особенность испанских женщин — в любви к серьгам. И это не современное веяние, а давняя традиция. Практически у всех женщин проколоты уши, поэтому мы производим много моделей серег». В чем особенности рынка украшений современного стиля в Испании? «Рынок таких украшений сейчас растет. Более того, если раньше рынок современных украшений и рынок аксессуаров от fashion-марок были разделены, то сейчас эти сегменты все больше конкурируют между собой. И речь не только о бижутерии: женщины выбирают, купить им новую сумку, пару обуви или украшение».

Любопытные вещи Соня и Ханна рассказывают и про другой важный для Gold & Roses рынок — японский: «Японок сложнее привлечь к бренду, чем испанок. Это занимает больше времени, но если уж они становятся лояльным клиентом, они остаются с тобой навсегда». На российский рынок бренд тоже вышел в прошлом году, но говорить о том, пришелся ли он по нраву российским клиенткам, пока рано.