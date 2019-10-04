«Рестораны с охотничьим уклоном — эта особая каста» Дарья Цивина — о заведениях, в которых подают дичь

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какими блюда можно попробовать в «Экспедиции», «Честной кухне», «Шотландской клетке» и других ресторанах.

В этот уикенд поговорим об охотничьих ресторанах, в которых подается всевозможная дичь — от медведя и кабана до дикого гуся и косули. Рестораны с охотничьим уклоном — эта особая каста. Их собственники в обязательном порядке сами заядлые охотники. Соответственно, и посетители подобных заведений тоже люди, так или иначе связанные с охотой, по службу или по дружбе. В общем, «чужие там не ходят».

Самым первым к этой теме обратился ресторан «Экспедиция», который уже больше 16 лет исправно кормит своих постоянных гостей печенью и сердцем северного оленя, макаронами по-флотски с мясом лося, каре кабана и мясом косули на гриле. Справедливости ради, надо сказать, что столь же широко в меню «Экспедиции» представлена и дикая рыба.

Заядлый рыбак и охотник, а по совместительству ресторатор Андрей Зайцев пошел еще дальше, открыв по соседству два ресторана Pescatore («Рыбак») и Cacciatore («Охотник»), четко распределяя между ними дикую рыбу и добытую дичь. В ресторанах Зайцева, заядлого италофила, витает европейский дух, и дичь тут готовится на утонченный средиземноморский манер.

Еще один известный ресторатор-охотник Сергей Ерошенко в своем ресторане «Честная кухня» сочетает дичь с фермерскими продуктами, а в ресторане «Шотландская клетка» гости делят внимание между хаггисом, абердинским салатом, борщом с мясом лося и пельменями из оленя и кабана.

Продолжение следует.