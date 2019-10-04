Возбуждено дело по факту хищения 50 млн рублей при строительстве многоэтажного дома в Саратове

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту использования должностным лицом полномочий вопреки интересам организации (ст. 201 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ЖСК «Юбилейный» выступает застройщиком многоквартирного дома в Новосоколовогорском жилом районе. С мая по декабрь 2015 года должностные лица кооператива заключили с ООО СК «Стройкомплекс 2002» договоры долевого участия на общую сумму более 50 млн руб. Установлено, что оплата по контрактам, несмотря на подписанные акты, не производилась, а имущественные права на квартиры были переданы. Помещения были проданы физическим лицам путем заключения договоров уступки права требования. В связи с нехваткой оборотных средств дом в установленные сроки построен не был, что причинило ущерб членам кооператива.

Марина Ковалева