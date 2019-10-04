Кировского бизнесмена Леонида Яфаркина приговорили к шести годам колонии и штрафу

Суд приговорил кировского бизнесмена, соучредителя ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» (КЗОРС) к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. за мошенничество с земельным участком на территории парка Победы. Обвинение ранее просило осудить предпринимателя на 8,5 года, а адвокаты подзащитного настаивали на его невиновности.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, с 2006 по 2015 годы Леонид Яфаркин с неустановленными должностными лицами органов местного самоуправления Кирова по предварительному сговору обманом приобрели право на земельный участок в парке Победы. Потом земля была продана по заниженной стоимости, в связи с чем городу был нанесен ущерб в 165 млн руб. Кроме того, в 2013 году Леонид Яфаркин вынудил предпринимателя дать ему 2 млн руб. за содействие в покупке участка, однако после получения средств обвиняемый помощи не оказал (и не имел такой возможности).

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в ходе расследования дела свидетели дали показания бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который сейчас возглавляет областное законодательное собрание. В связи с этим фракция «Справедливой России» создала петицию за отставку председателя парламента и направила ее губернатору. Фракция КПРФ также выразила недоверие Владимиру Быкову.

Подробнее о деле Леонида Яфаркина – в материале “Ъ-Приволжье” «Уравнение с одним неизвестным».

Анастасия Еремина