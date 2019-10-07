Жемчуг, мрамор, темный беж

«Коммерсантъ Стиль» проанализировал недели моды и рассказывает о нейл-идеях этого сезона

Френч по-новому

Roberta Einer осень-зима 2019

Один из главных бьюти-трендов осенне-зимнего сезона возвращается спустя много лет. И, судя по весенне-летним показам, задержится на год. С френчем дебютировали Iceberg, представив яркий вариант: ногти цвета фуксии со светло-розовыми кончиками. Другие контрастные сочетания продемонстрировали на Badgley Mischka, Roberta Einer и Leonard Paris: это изумрудный и сиреневый, ярко-зеленый и розовый, красный и золотой.

Стилеты

Charlotte Knowles осень-зима 2019

Острые длинные ногти все еще продолжают быть в тренде. Они появились на подиуме благодаря любительницам нарощенных ногтей с изобилующим нейл-дизайном Карди Би, Рианне, Бейонсе, Кардашьянам и также дрэг-дивам. Первопроходцами на неделях моды стали марки The Blonds, Chromat, Adeam, Fashion East, Jeremy Scott, Manish Arora, Philipp Plein.

С такой формой нет понятия «too much»: ногти красят в яркие цвета, украшают стразами и прочим декором. Если хочется более носибельную форму ногтей, то миндалевидная тоже актуальна.

Графика

Christian Siriano осень-зима 2019

Графика на показах встречалась как минималистичная, так и яркая и массивная в абстрактном стиле. Тренд 2-в-1 был продемонстрирован на показе Halpern: это полоски из нескольких оттенков металлика. Броскую графику, но простую в исполнении, можно увидеть на показе Prabal Gurung. Похожий вариант — на Christian Siriano, где черный контрастирует с серебряным глиттером.

Жемчуг

Adeam осень-зима 2019

Жемчужины вытеснили разноцветные стразы. Ими охотно декорировали стилеты, но жемчуг встречался и в лаконичном нейл-арте. Например, на показе Yuhan Wang мастер по маникюру Лорен Мишель Пирес придала ногтям форму мягкого квадрата, покрыла полупрозрачным бежевым лаком и украсила жемчужинами. Черные бусины на нюдовом лаке представили на показе Antonio Marras.

Темный беж

Tibi осень-зима 2019

Среди разнообразия нюдовых оттенков выделялся теплый темно-бежевый. Он был на показах Staud и Tibi. На последнем нейл-мастер скомбинировала этот цвет с серебряными блестками.

Мрамор

Guy Laroche осень-зима 2019

Мраморный дизайн пришел из Instagram, и вот несколько лет спустя он появляется на подиуме сразу в двух вариантах — ярком и многоцветном, как на Mary Katranzou, он даже больше напоминает яшму, и в черно-белом — на Guy Laroche.

Дарья Богомолова