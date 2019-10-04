04 октября, пятница
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Протечка на «Дунайской» произошла из-за халатности обслуживающей организации

ГУП «Петербургский метрополитен» заявил, что протечка на станции метро «Дунайская», о которой очевидцы сообщали накануне, не связана с осадками. В пресс-службе предприятия пояснили, что причина в халатности персонала подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений станции. Вода из поломоечных машин была слита в не предназначенное для этого место. В метрополитене добавили, что «повреждений гидроизоляционного слоя и других конструкций нет».

Напомним, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» («Южная») открыты для пассажиров с вечера четверга 3 октября.

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