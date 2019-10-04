Audi анонсировала электромобиль на новой платформе PPE

Компания Audi готовит новый электромобиль, который будет построен на разработанной совместно с Porsche платформе Premium Platform Electric (PPE), сообщает Autocar.

По данным издания, новинка будет выполнена в формате 4-дверного купе, дизайн которого выполнят в стилистике серийной модели Audi A7 Sportback и концепт-кара Audi e-tron GT. Ожидается, что серийный электромобиль на платформе PPE появится не раньше 2030 года.

Платформа PPE позволяет создавать модели с различной колесной базой и колеей, количеством двигателей и типом привода. Напомним, кроме платформы PPE немецкий автопроизводитель будет использовать и другие платформы для выпуска электромобилей.