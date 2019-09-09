Audi представила гибридное 4-дверное купе A7 Sportback

Компания Audi представила новую модификацию 4-дверного купе A7 Sportback — гибридный вариант 55 TFSI e quattro.

Автомобиль оснащен 367-сильной бензо-электрической силовой установкой, включающей в себя 252-сильный бензиновый 2-литровый турбомотор и 143-сильный электромотор. Кроссовер получил 7-ступенчатую роботизированную коробку передач и полный привод, который способен в зависимости от ситуации отключать заднюю ось для экономии топлива.

Аккумулятор на 14,1 кВт/ч у Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro установлен под днищем багажника. Запаса энергии хватает для пробега в 40 км на электротяге с максимальной скоростью до 135 км/ч. На полную зарядку аккумулятора требуется от 2,5 до 6 часов в зависимости от мощности сети.

Напомним, ранее Audi представила гибридный кроссовер Audi Q5 55 TFSI e quattro с аналогичной силовой установкой.