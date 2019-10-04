Isuzu готовит новое поколение пикапа D-Max

Компания Isuzu анонсировала премьеру нового поколения пикапа D-Max, который покажут в 2019 году.

Судя по видеотизеру, опубликованному на YouTube-канале тайского подразделения японского автопроизводителя, машина получит новый дизайн, более технологичное оснащение и более богатую и качественную отделку. При этом, как ожидается, технически новинка будет соответствовать текущему поколению модели.

Премьера нового Isuzu D-Max состоится 19 октября в Таиланде. Напомним, ранее появилась информация, что компания может наладить сборку пикапа в России. На российском рынке пикап Isuzu D-Max стоит от 2,1 млн руб.