Матвиенко поздравила главу Алтайского края с победой спустя год после выборов

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко во время парламентских слушаний поздравила губернатора Алтайского края Виктора Томенко «с убедительным избранием». Как писал “Ъ”, выдвинутый «Единой Россией» господин Томенко победил на губернаторских выборах более года назад — 9 сентября 2018 года, набрав 53,6% голосов избирателей.

«Коллеги, переходим к динамичной дискуссии. Томенко Виктор Петрович, губернатор Алтайского края. Пожалуйста, вам слово. Поздравляем еще раз вас с убедительным избранием»,— сказала Валентина Матвиенко во время парламентских слушаний, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год. «Благодарю вас»,— ответил губернатор, подойдя к трибуне и приступив к своему докладу.

Отметим, что 8 сентября 2019 года прошли выборы губернатора соседнего с Алтайским краем региона — Республики Алтай. В них победил врио главы Олег Хорохордин, которого выдвинула «Единая Россия». Его кандидатуру поддержали 58,8% голосов избирателей. 1 октября господин Хорохордин вступил в должность руководителя республики.

О выборах главы Республики Алтай читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Олег Хорохордин избавился от приставки»

Илья Галагуз