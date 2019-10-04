Матвиенко поздравила главу Алтайского края с победой спустя год после выборов

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко во время парламентских слушаний поздравила губернатора Алтайского края Виктора Томенко «с убедительным избранием». Как писал “Ъ-Сибирь”, выдвинутый «Единой Россией» господин Томенко победил на губернаторских выборах более года назад — 9 сентября 2018 года, набрав 53,6% голосов избирателей.

«Коллеги, переходим к дискуссии. Томенко Виктор Петрович, губернатор Алтайского края. Пожалуйста, вам слово. Поздравляем еще раз вас с убедительным избранием»,— сказала Валентина Матвиенко во время парламентских слушаний, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на 2020 год. «Благодарю вас»,— ответил губернатор, подойдя к трибуне и приступив к своему докладу.

Отметим, что 8 сентября 2019 года прошли выборы губернатора соседнего с Алтайским краем региона — Республики Алтай. В них победил врио главы Олег Хорохордин, которого выдвинула «Единая Россия». Его кандидатуру поддержали 58,8% голосов избирателей. 1 октября господин Хорохордин вступил в должность руководителя республики.

О выборах главы Республики Алтай читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Олег Хорохордин избавился от приставки»

Илья Галагуз