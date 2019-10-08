По понятиям

В современном автомобильном мире трудно кого-либо удивить. Поэтому новости иногда приходится придумывать. Или инспирировать, «вдохновлять», в переводе с английского. Недавно одна уважаемая британская компания сообщила, что «выступит инициатором по изменению определения слова "автомобиль" в Оксфордском словаре английского языка». Ее не устраивает, что этот словарь, «основной исторический документ, определяющий основы английского языка», на сайте oxforddictionaries.com трактует автомобиль как «дорожное транспортное средство, обычно с четырьмя колесами, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания и способное перевозить небольшое количество людей». Прицепились, если интересно, к слову car. В английском, как известно, «тачки» (мультфильм «Тачки» – в оригинале Cars) можно обозначать по-разному – например, auto.

Что ж не понравилось представителям компании? То, что словарь пишет про двигатели внутреннего сгорания, а у них в модельном ряду – кто бы мог подумать! – есть полностью электрические и гибридные автомобили, или как их теперь называть, пока словарь не поправили.

Интересный информационный повод и очень опасный прецедент. Представим, например, что автомобильные компании начнут атаковать «наш Оксфорд», Институт русского языка им. Виноградова, входящий в состав Российской академии наук.

Начнем с простого. Производитель олдтаймеров с родины Ленина спросит: а почему слово «буханка» определяется только как «формовой хлеб», а не известная всей стране модель, едва ли не ровесница самого Владимира Ильича?

Одна немецкая марка вправе предъявить права на слова «бочка», «селедка» и «сигара».

Впрочем, кто старое помянет…

Владелец какого-нибудь автосервиса, не чуждый изящной словесности, может обратиться к филологам с просьбой скорректировать академические словари по целому ряду слов. Например, заметить, что «горшок» можно найти не только под кроватью, но и под капотом. То же относится к «котлам» (которые цилиндры; «котлы», которые часы, – из другой оперы). И что «колено» есть не только у человека или свиньи - вепрево печено колено, – но и в том же самом ДВС. «Кочергой» и «палкой» можно помешивать угли в огне, а еще – «мешать» передачи в коробке. Заодно впору исправить статью «мешалка». Ничего не знает словарь и про автомобильного «колдуна». Для ученых это «человек, занимающийся колдовством». А про капризный механизм, что отвечает за давление в тормозных механизмах задних колес – ветеранов сейчас передернуло, – ничего не сказано. Любители тюнинга найдут что сказать по поводу слов «люстра» – которая не под потолком, а на крыше – или «ласты» – в значении широкие колеса.

Наивный словарь до сих считает, что «торпеда» – это «самоуправляемой взрывной снаряд». А слова «торпедо», если оно вам ближе, вообще нет. «Тормоз» в автомобильном значении есть в словаре, а в человеческом – нет. Но кто из нас не говорил: «Ну что за тормоз едет?» Значит, тоже есть повод для обращения в комиссию.

Надо скорректировать значение слова «магнитола». Нет в современной автомагнитоле никакого магнитофона. И компакт-дисков тоже, скорее всего, нет. Заодно требуется объединить «магнитолу» и «балалайку», смысл ведь один. Тем производителям, что еще выпускают машины с механическими стеклоподъемниками, надо побыстрее вписать дополнительные значения слов «весла» и «мясорубки». И немедленно выпустить пресс-релиз. Экспертам по вторичному авторынку пора внести новую дефиницию слова «русалка» – это же не только «существо в образе обнаженной женщины с длинными распущенными волосами и рыбьим хвостом, живущее в воде», но и машина, побывавшая в той самой воде и, возможно, видевшая настоящих русалок.

А вот со значением слова «автомобиль» у нас все в порядке. Словарь Ожегова трактует его как «Транспортное средство на колесном (реже полугусеничном или другом) ходу с собственным двигателем для перевозок по безрельсовым путям». Не придраться.