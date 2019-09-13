За август пассажиропоток аэропорта Пулково вырос на 5,8%

В августе петербургский аэропорт Пулково обслужил 2,2 млн пассажиров, а с января по август —13,195 млн человек, на 8,6% больше, чем за первые восемь месяцев 2018 года.

Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях увеличилось на 11,1 %, до 8,077 млн человек. Международными перелетами воспользовались 5,1 млн пассажиров (+4,9%).

Как сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы» («ВВСС», управляет аэропортом

Пулково), самыми востребованными рейсами стали перелеты в Анталью, Минск, Франкфурт-на-Майне, Москву, Симферополь и Сочи.