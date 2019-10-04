Задержаны семь подозреваемых в попытке захвата «Кубанских деликатесов»

Полиция задержала семь человек, которые пытались захватить консервный завод «Кубанские деликатесы», расположенный в Славянске-на-Кубани.

Как ранее сообщал “Ъ”, восемь неизвестных расстреляли охранников завода при попытке рейдерского захвата. Затем они ворвались на территорию и попытались взять предприятие под свой контроль. Сообщалось, что злоумышленники захватили заложников, но позже их отпустили и забаррикадировались в здании завода.

В результате инцидента в районную больницу были доставлены три человека, два — с легкими ранениями, еще один получил травму головы.

«По предварительным данным, конфликтная ситуация возникла из-за спора между хозяйствующими субъектами, претендующими на право управления предприятием»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. Глава Славянского района Роман Синяговский высказал предположение, что инцидент связан с «конфликтом собственников, который неожиданно для всех вылился в острую фазу».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», завод «Кубанские деликатесы» был зарегистрирован в Славянске-на-Кубани в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.

Андрей Ульченко, Краснодар