Кремль прокомментировал сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

Указ президента России Владимира Путина о присвоении звания Героя России генеральному директору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову не публиковался, напомнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. О якобы подписанном несколько недель назад указе 2 октября сообщали «Ведомости».

«Такого указа не публиковалось. Это единственное, что я могу вам сказать»,— ответил господин Песков на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть информацию о присвоении главе «Ростеха» звания Героя.

Ранее Владимир Путин уже присваивал звания Героев России высокопоставленным чиновникам, связанным с оборонной промышленностью. Такое звание получил вице-премьер Юрий Борисов. Героем России также является первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Указы об их награждении не публиковались.

Господин Чемезов в 2007 году возглавил корпорацию «Ростехнологии», позднее ставшую «Ростехом». Он является генерал-полковником ФСБ и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».