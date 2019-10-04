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Челябинск. Южный Урал

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Форум «Доставка со вкусом»

Сервис. Качество. Технологии

31 октября в гранд-отеле «Видгоф» в Челябинске состоится первый на Урале форум для владельцев ресторанов, служб доставки еды и всех желающих начать этот бизнес – «Доставка со вкусом». Уникальность данного формата проведения мероприятия в том, что каждый участник форума за один день получает максимум полезной информации и новых знакомств.

На форуме эксперты и лидеры рынка HoReCa обсудят преимущества владения собственной доставкой, эффективность управления продажами и затратами и многие другие вопросы. Участники форума получат уникальную возможность задать все интересующие их вопросы напрямую. Теоретические и практические знания, полученные на форуме, помогут достичь успеха при организации службы доставки и избежать типичных ошибок, а готовые кейсы от профессионалов индустрии помогут в решении наиболее часто возникающих проблем.

Также на форуме ожидаются представители Роспотребнадзора, которые ответят на все интересующие вопросы участников.

Основные темы форума:


  • Доставка еды как драйвер российской электронной коммерции
  • Повышение эффективности управления продажами и затратами
  • Отдавать ли свою доставку на аутсорсинг
  • Истории ошибок и их решений при организации своей доставки
  • Телефонная связь, интернет или мобильные приложения, какое будущее у служб доставки?
  • Как объединить консервативный ресторан и технологическую доставку?
  • Инструменты увеличения вовлеченности клиента
  • Особенности упаковки – новый взгляд на упаковку еды и напитков
  • Оригинальные кейсы с опытом профессионалов индустрии
  • Как привлечь инвестиции в сервис доставки еды.

Все спикеры форума – известные эксперты рынка HoReCa. Среди них есть маркетологи, дизайнеры, эксперты по упаковке и продажам франшиз, финансисты, IT-специалисты, специалисты по кадрам.

  • Владимир Канаев – основатель и руководитель консалтингового проекта «Доставка еды на 200%»
  • Василь Газизулин – основатель и руководитель одного из крупнейших в России проектов на рынке франчайзинга TopFranchise
  • Алексей Ким – частный бизнес-консультант, бизнес-тренер, сооснователь и специалист проекта «Доставка еды на 200%»
  • Дмитрий Довбня – председатель комитета по туризму Челябинского областного отделения «Опоры России», генеральный директор ООО «РИА "Иероглиф"»
  • Арсений Снедков – CEO, основатель медиа-группы Enjoy
  • Азат Сапармамедов – ресторанный блогер, руководитель проекта RestoNews и основатель премии RestoNews Awards.
  • Многие другие спикеры и темы, с которыми вы можете ознакомиться на сайте рестофорум.рф
  • Модератором форума будет Артур Хазеев – известный международный эксперт в маркетинге ресторанов и служб доставки, автор проекта HoReKing

При поддержке администрации Челябинска, общероссийской общественной организации «Опора России» и Уральского экономического союза.

Информационный партнер форума – «КоммерсантЪ Южный Урал».

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