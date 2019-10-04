Форум «Доставка со вкусом»

31 октября в гранд-отеле «Видгоф» в Челябинске состоится первый на Урале форум для владельцев ресторанов, служб доставки еды и всех желающих начать этот бизнес – «Доставка со вкусом». Уникальность данного формата проведения мероприятия в том, что каждый участник форума за один день получает максимум полезной информации и новых знакомств.

На форуме эксперты и лидеры рынка HoReCa обсудят преимущества владения собственной доставкой, эффективность управления продажами и затратами и многие другие вопросы. Участники форума получат уникальную возможность задать все интересующие их вопросы напрямую. Теоретические и практические знания, полученные на форуме, помогут достичь успеха при организации службы доставки и избежать типичных ошибок, а готовые кейсы от профессионалов индустрии помогут в решении наиболее часто возникающих проблем.

Также на форуме ожидаются представители Роспотребнадзора, которые ответят на все интересующие вопросы участников.

Основные темы форума:

Доставка еды как драйвер российской электронной коммерции

Повышение эффективности управления продажами и затратами

Отдавать ли свою доставку на аутсорсинг

Истории ошибок и их решений при организации своей доставки

Телефонная связь, интернет или мобильные приложения, какое будущее у служб доставки?

Как объединить консервативный ресторан и технологическую доставку?

Инструменты увеличения вовлеченности клиента

Особенности упаковки – новый взгляд на упаковку еды и напитков

Оригинальные кейсы с опытом профессионалов индустрии

Как привлечь инвестиции в сервис доставки еды.

Все спикеры форума – известные эксперты рынка HoReCa. Среди них есть маркетологи, дизайнеры, эксперты по упаковке и продажам франшиз, финансисты, IT-специалисты, специалисты по кадрам.

Владимир Канаев – основатель и руководитель консалтингового проекта «Доставка еды на 200%»

– основатель и руководитель консалтингового проекта «Доставка еды на 200%» Василь Газизулин – основатель и руководитель одного из крупнейших в России проектов на рынке франчайзинга TopFranchise

– основатель и руководитель одного из крупнейших в России проектов на рынке франчайзинга TopFranchise Алексей Ким – частный бизнес-консультант, бизнес-тренер, сооснователь и специалист проекта «Доставка еды на 200%»

– частный бизнес-консультант, бизнес-тренер, сооснователь и специалист проекта «Доставка еды на 200%» Дмитрий Довбня – председатель комитета по туризму Челябинского областного отделения «Опоры России», генеральный директор ООО «РИА "Иероглиф"»

– председатель комитета по туризму Челябинского областного отделения «Опоры России», генеральный директор ООО «РИА "Иероглиф"» Арсений Снедков – CEO, основатель медиа-группы Enjoy

– CEO, основатель медиа-группы Enjoy Азат Сапармамедов – ресторанный блогер, руководитель проекта RestoNews и основатель премии RestoNews Awards.

– ресторанный блогер, руководитель проекта RestoNews и основатель премии RestoNews Awards. Многие другие спикеры и темы, с которыми вы можете ознакомиться на сайте рестофорум.рф

Модератором форума будет Артур Хазеев – известный международный эксперт в маркетинге ресторанов и служб доставки, автор проекта HoReKing