Mercedes-Benz GLE 300d

Знаешь, а ведь ты старый… Я не старый – я классический, поправляешь ты с достоинством. Ну да, ну да, но все-таки. Вот это – твоя новая модель? Ничего, впечатляет, не стыдно людям показать. Но скажи, тебе тяжеловато, наверное, стало менять их каждые три года, как теперь в вашем кругу принято? Обрати внимание, твои верные друзья никак не запомнят ее новое имя и продолжают по привычке называть прежним, «Эм-эль», хотя она уже два поколения как официально – «Гэ-эл-е». Но ты и на этом не успокаиваешься, теперь еще и инициал ей зачем-то меняешь, только что была «Гэ-эл-е» W166, эта – V167. Что с тобой? Тебе в самом деле больше нечем заняться?



Мне кажется, ты просто немного растерян, иначе не стал бы так заботиться о второстепенном. Понимаю, тебе сейчас непросто: с одной стороны, есть твои традиционные ценности – все эти накопленные за много лет «фирменная плавность», «немецкое качество», «ты уже в Mercedes-Benz, можно никуда не спешить», да и вообще – «это мы придумали Автомобиль». Но с другой стороны, в вашей компании ведь нет никакого уважения к старости. Помнишь финал «Казановы» Феллини? Как знаменитого когда-то венецианского кавалера и поэта поднимает на смех наглая молодежь – немецкие романтики? Молодежь – она ведь такая, прежних заслуг не помнит. А тебе уже за 130 лет, не шутка. Многие и помладше тебя давно ушли в мир иной или, во всяком случае, обновили кровь в выгодных браках с новыми династиями с востока. Эти новые все время догоняют, дышат в затылок. А тебе деваться некуда – нужно нести бремя лидера, проживать чемпионскую карму.

Причем мир вокруг меняется все быстрее и быстрее, чем мы успеваем привыкнуть, и нужно ему соответствовать. Да, кстати, и тот Автомобиль, который ты в самом деле придумал, уже давно не тот. Нет, я в курсе, что ты в тренде, а твой электрический EQC – в топе. И говорю это все тебе не чтобы обидеть, а с любовью. Ведь твои проблемы – они и мои. Наступает – да наступил, чего уж там – какой-то новый мир, в котором ни тебе, ни мне не удастся остаться прежними. И мне понятны твои метания. Потому что я-то рано или поздно уйду, а вот ты надеешься сохраниться в нем, когда нынешний временной зазор между дэвээсным прошлым и электрическим беспилотным будущим окончательно схлопнется.

Но пока на дворе промежуток, время компромиссов, не так ли? Вот эта твоя новая «Гэ-эл-е» – она же не случайно половинчатая и противоречивая. Модный даунсайзинговый двухлитровый дизель-четверка плюс продвинутая девятиступка-АКПП. При этом нет проекции на лобовое стекло, нет адаптивного круиз-контроля, бесключевого доступа и – о ужас! – встроенного USB-порта зарядки. Нет, мне-то вполне достаточно пружинной, как в этой младшей версии, подвески, она понятна и предсказуема. И дифференциал здесь, кстати, честный и надежный 50х50, а не электронная муфта, как в старших версиях.

А вот они уже да, для людей будущего, в них суперумная E-Active Body Control – которая не только стелет автомобиль над дорогой, «считывая» стереокамерами неровности впереди и распуская-зажимая «пневму», но и, говорят, имеет какой-то режим самовытаскивания. Застрянешь на бездорожье – подвеска перенагрузит нужный край или сторону кузова с помощью гидравлики. По-другому же люди будущего не выберутся.

Но тебе и этого мало. И ты наносишь по ним последний удар – этот сдвоенный полуметровый тачпад, вмонтированный в торпедо и превращающий ее в командный пункт звездолета. И сразу становится понятно, кто тут старый, а кто из будущего. Ведь именно такой стоит в твоем полностью электрическом EQC.

Александр Янковский