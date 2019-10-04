В Славянске-на-Кубани задержаны напавшие на консервный завод

Семь участников вооруженного нападения на консервный завод «Кубанские деликатесы» в Славянске-на-Кубани задержаны, сообщили в пресс-службе отдела МВД по Славянскому району. В настоящее время их допрашивают.

В пресс-службе ГУ МВД России по краю также подтвердили, что личности всех участников нападения установлены, однако имен пока не называют.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, сегодня утром при попытке рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы» в Славянском районе Краснодарского края пострадали три человека. Восемь неизвестных, по данным ТАСС, расстреляли охранников завода. Затем они ворвались на территорию предприятия и попытались взять его под свой контроль. Сообщается, что злоумышленники захватили заложников, но позже их отпустили и забаррикадировались внутри предприятия.

В больницу с ранениями поступило три человека, их жизни ничего не угрожает.

Глава Славянского района Роман Синяговский высказал предположение, что инцидент связан с «конфликтом собственников, который неожиданно для всех вылился в острую фазу».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», завод «Кубанские деликатесы» был зарегистрирован в Славянске-на-Кубани в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.

Елена Рыжкова