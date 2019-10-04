Дзержинский «Кристалл» потратит около 70 млн рублей на ликвидацию последствий взрыва

ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, входит в «Ростех», производит авиабомбы) заключил без конкурса два контракта с компаниями для ликвидации взрывчатых веществ, которые остались на территории предприятия после взрывов 1 июня. Общая стоимость работ составит около 70 млн руб.

Один договор подписан с ООО ГК «Юниэкспл» (Москва, занимается разборкой и сносом зданий) стоимостью 10,4 млн руб. В течение месяца подрядчику предстоит обследовать территорию площадью 8 га, утилизировать взрывоопасные предметы и демонтировать шесть производственных корпусов. В конкурсной документации отмечается, что в результате взрывов на месте некоторых зданий образовались воронки глубиной до шести м и диаметром до 25 м.

Второму подрядчику ООО «Альфа Экспедишн Демайнинг» (Москва, выполняет инженерные изыскания в строительстве) предстоит за 58,7 млн руб. разобрать 18 корпусов, предварительно обследовав их и утилизировав обнаруженные взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества.

Напомним, в результате нескольких техногенных взрывов 1 июня на ГосНИИ «Кристалл» пострадали 89 человек. Информации о погибших нет. Взрывной волной выбило окна в 600 жилых домах и 87 школах и детсадах. В августе Дзержинский городской обязал предприятие ликвидировать последствия взрывов до 1 ноября.

Анастасия Еремина