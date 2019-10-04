Учителю школы №127 Перми вручили медаль СКР

Руководитель СКР по Пермском краю Сергей Сарапульцев вручил учителю школы №127 Перми Наталье Шагулиной ведомственную медаль «Доблесть и отвага». Преподавателя наградили за героические действия по защите учеников 4-го класса от нападения двух подростков в январе 2018 года. Преступникам удалось нанести ножевые ранения девяти ученикам. «Учитель встала на защиту детей и не позволила нападавшим довести умысел на убийство 9 раненых и остальных 19 четвероклассников»,— сообщается на сайте краевого управления СКР.

Нападение на школу №127 было совершено 15 января 2018 года. Два подростка — ученик учреждения Александр Б. и бывший учащийся школы Лев Б. пронесли в школу ножи, беспрепятственно миновав пост охраны. Поднявшись на третий этаж, подростки зашли в аудиторию, где в это время проходил урок труда у четвертого класса, который вела преподаватель Наталья Шагулина. Визитеры, перекрыв выход, напали на детей, нанося им ножевые удары в область груди и шеи. Позже нападавшие нанесли удары ножами друг другу. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы. Нападавшие были приговорены к 9,8 и 7 годам колонии.