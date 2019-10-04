Китайский COFCO прекратил переговоры по покупке доли в Новороссийском терминале

Китайский зерновой трейдер COFCO прекратил переговоры с российской компанией DeloPorts о приобретении доли в глубоководном зерновом терминале КСК в Новороссийске, сообщает Reuters со ссылкой на свой источник. «Дочерняя компания COFCO - COFCO International, располагающаяся в Швейцарии, направила в адрес DeloPorts уведомление о выходе из переговоров», - пояснил источник, близкий к переговорам.

Эту информацию агентству подтвердил гендиректор компании DeloPorts и председатель совета директоров КСК Игорь Яковенко“. Причины этого она не указал. Между тем ГК «Дело», в состав которой входит DeloPorts, не оставляет планов продать этот пакет и ведет переговоры с другими возможными покупателями, сообщил господин Яковенко, не назвав их.

Как ранее сообщал “Ъ”, китайская корпорация COFCO начала переговоры о покупке 25% зернового терминала КСК в Новороссийске у группы «Дело» Сергея Шишкарева в июне этого года. Мощность перевалки КСК — 3,5 млн тонн зерна в год. Он занимает третье место в России по этому показателю после Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) и зернового терминального комплекса «Тамань».

Андрей Ульченко