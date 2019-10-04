На корвете «Гремящий» начались испытания вертолетного комплекса

Корвет «Гремящий» проекта 20385, построенный на судостроительном заводе «Северная верфь», приступил к испытаниям вертолетного комплекса. Испытания проводятся в рамках прохождения кораблем заводских испытаний в Балтийском море. Часть из них уже выполнена.

В настоящее время экипаж проводит проверки комплексов вооружения. Сдаточной командой закрыто 70% ходовых удостоверений, сообщили в пресс-службе судостроительного завода.

Напомним, что государственные испытания корвета запланированы на декабрь. По их итогам «Гремящий» пройдет ревизию и будет передан ВМФ РФ для службы на Тихоокеанском флоте.