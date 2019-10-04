Многоцелевой спортивный комплекс открылся в Сузунском районе в рамках нацпроекта «Демография»

Спортивный комплекс общей площадью более 1,9 тыс. кв. м построен на средства областного и федерального бюджетов, общая сумма проекта — 92 млн руб. Здание оборудовано тренажерным залом для занятий фитнесом, подготовлены специальные помещения — раздевалки, тренерские, инвентарные, кабинет врача, помещения для маломобильных групп населения. Здесь планируется проводить тренировки по мини-футболу, баскетболу, волейболу, тяжелой атлетике, гандболу, боксу и настольному теннису. В спорткомплексе также будут тренироваться воспитанники местной детско-юношеской спортивной школы.



«Качественные и современные спортивные сооружения важны как для подготовки профессиональных спортсменов, так и для популяризации спорта, здорового образа жизни в целом. В рамках регионального проекта „Спорт — норма жизни“ в Новосибирской области строится ряд спортивных объектов — это и объекты массового спорта, и специализированные центры спортивной подготовки регионального уровня. Кроме того, будет закуплено новое оборудование и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва и учреждений, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею и футболу. Финансирование проекта в нашем регионе составляет более 12 млрд руб. из федерального и областного бюджетов»,— отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Региональный проект «Спорт — норма жизни» реализуется в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Демография». Проект предполагает, в частности, развитие инфраструктуры, популяризацию спорта и здорового образа жизни, воспитание будущих чемпионов.

«Новый современный спортивный комплекс соответствует всем стандартам, он оснащен необходимым оборудованием и помещениями для спортивных занятий, тренировок, для ведения здорового образа жизни. На следующий год запланирована реконструкция стадиона в Сузунском районе»,— сказал на церемонии открытия комплекса заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин.

Всего в Сузунском районе занимаются спортом более 7 тыс. человек. Спортсмены района регулярно участвуют в летних и зимних сельских спортивных играх, спартакиадах муниципальных образований, спартакиадах пенсионеров и инвалидов. В 2018 году на территории Сузунского района было проведено около ста массовых физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие почти 6 тыс. человек. В 2020 году в районе пройдет IX Зимняя спартакиада муниципальных образований Новосибирской области.