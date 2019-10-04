Курских единороссов попросили проверить высказывания главы Поныровского района в пользу «Мираторга»

Выступающие против строительства «Мираторгом» свинокомплекса жители села Ольховатка Поныровского района Курской области обратились в реготделение «Единой России» с жалобой на главу района Владимира Торубарова. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказала представитель инициативной группы жителей села Татьяна Богданова.

Поводом стала состоявшаяся на прошлой неделе встреча представителей «Мираторга» и господина Торубарова с жителями Ольховатки. По словам госпожи Богдановой, на встрече господин Торубаров «отмахивался от доведенных до отчаяния людей», «говорил о поддержке строительства», «кричал, что его выбирали не жители, а депутаты». Также глава якобы «заявлял, что уйдет работать в “Мираторг”».

«Мы написали обращение на Владимира Иванова (секретарь реготделения «Единой России», вице-спикер облдумы.— “Ъ-Черноземье”»), где заявили, что нам стыдно за то, что глава является членом партии. Мы хотим узнать, чьи интересы глава защищает»,— сказала “Ъ-Черноземье” госпожа Богданова. Телефоны администрации района не отвечали.

Подробнее о протестах — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин