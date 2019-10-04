«Победа» может возобновить международные полеты из Пулково

Лоукостер «Победа» может возобновить международные полеты из петербургского аэропорта «Пулково». Об этом заявил заместитель гендиректора ООО «Воздушные ворота северной столицы» Евгений Ильин. По его словам, есть «перпективы» для возобновления работы перевозчика. При этом в зимнем расписании рейсов за рубеж у лоукотера из Пулково нет.

Напомним, что лоукостер прекратил выполнение перелетов из Пулково с 31 марта. Причиной отмены стали задержи вылетов из-за проверок сотрудников пограничной службы аэропорта. В начале сентября господин Ильин заявлял, что «Победа» может возобновить международные рейсы «в любой момент».