Алексей Текслер назначил двух вице-губернаторов Челябинской области

Глава Челябинской области Алексей Текслер официально назначил Анатолия Векшина политическим вице-губернатором, а Евгения Голицына – заместителем губернатора, курирующим муниципалитеты. Также изменена штатная численность сотрудников правительства: количество заместителей губернатора увеличено до восьми, первых заместителей губернатора - двое. Соответствующие решения опубликованы на сайте правительства региона.

Документ о назначении Станислава Мошарова, который также в ближайшее время станет вице-губернатором по развитию муниципалитетов, пока не подписан. Для вступления в должность господин Мошаров должен сдать мандат депутата Ленинского района.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», губернатор Челябинской области Алексей Текслер изменил структуру регионального правительства. Появились две новые должности заместителей губернатора, которые будут курировать территории и отвечать за их развитие. На эти посты назначены бывший замгубернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства (эта должность ликвидировали, а ее функционал передали первому вице-губернатору Виктору Мамину) Евгений Голицын и бывший спикер городской думы Челябинска, депутат Ленинского райсовета Станислав Мошаров.