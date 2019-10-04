В скверах Екатеринбурга официально запретят строить

В ближайшее время трем скверам Екатеринбурга присвоят особый статус, который запретит капитальное строительство на их территории. Речь идет о сквере на Клары Цеткин (между Домом журналистов и Храмом на Крови), сквере Неру и сквере ЮНЕСКО, пишет e1.ru со ссылкой на мэра Александра Высокинского.

— Три из 19 мы уже почти перевели, осталось перевести 16 скверов в этот статус, и дальше будем выявлять остальные зоны, — цитирует издание мэра.

На этих участках будут выставлять посты полиции. Там, где сейчас нет дорожек, скамеек, освещения и видеонаблюдения, их оборудуют. Вопрос о трех скверах почти решен — 22 октября это должны утвердить на заседании думы.

Председатель гордумы Игорь Володин рассказал, что скверу на Драме, в котором жители города протестовали против строительства храма, присвоить особый статус должны в ноябре.