Мародер из пострадавшей от взрывов Каменки предстанет перед судом

Полиция Красноярского края направила в суд уголовное дело мародера, который обчистил несколько домов поселка Каменка, эвакуированного из-за пожара на складе боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, решение суда молодой человек будет дожидаться, находясь под стражей.

Следователи обвиняют мародера по семи эпизодам уголовного дела, возбужденного по статье о краже. Изложенные в деле события развернулись в августе этого года. Во время эвакуации в поселке Каменка 19-летний мародер разбивал окна и проникал в квартиры, рассказали в полиции, а затем молодой человек выносил деньги, ювелирные украшения, сотовые телефоны, различные гаджеты и бытовую технику. Ему, по подсчетам следствия, удалось вынести чужое имущество на сумму почти 90 тыс. руб.

Напомним, вечером 5 августа на складе боеприпасов вблизи Каменки, расположенной под Ачинском, произошла серия взрывов и пожар. Осколки разлетелись в радиусе 15-20 км. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов было эвакуировано. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Новые взрывы прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС.

Подробности — в материале “Ъ” «Человеческий фактор вписали в происшествие под Ачинском»

Илья Николаев