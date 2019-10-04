Назначен заместитель губернатора Курганской области по АПК

На должность заместителя губернатора – директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области назначен Владимир Архипов, ранее занимавший пост главы Кетовского района. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вадим Шумков.

Владимир Архипов родился в 1986 году в поселке Варгаши Курганской области. Окончил экономический и юридический факультеты Курганского госуниверситета. С 2014 по 2018 годы в правительстве региона занимал должность заместителя начальника управления по социальной политике. В январе 2018 года по результатам конкурсного отбора избран главой Кетовского района.

Отметим, предыдущий глава муниципалитета Александр Носков тоже покинул пост досрочно в октябре 2017 года, так как был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Его приговорили к штрафу в 3,5 млн руб. и запрету занимать руководящие должности в органах госвласти и местного самоуправления в течение трех лет. В сентябре этого года его снова задержали. На этот раз следователи подозревают его в причастности к финансовым махинациям при строительстве водопровода в Кетово.