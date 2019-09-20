Задержанному экс-главе Кетовского района предъявили обвинение

Бывшему главе Кетовского района Александру Носкову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он причастен к финансовым махинациям при строительстве водопровода в селе Кетово, сообщает пресс-служба УФСБ по Курганской области.

Установлено, что в июне 2015 года Александр Носков в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года» заключил контракт на строительство водопровода в селе Кетово. Подрядчик не исполнил обязательства, но господин Носков подписал акты приемки работ на 15 млн руб.

Действия главы администрации Кетовского района, по версии следствия, причинили ущерб бюджетам различных уровней в размере 15 млн руб. Также его обвиняют в том, что не была исполнена федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года», которая стоила более 152 млн руб. Кроме того, жители села Кетово в результате остались без водопровода.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», экс-глава районной администрации Александр Носков в 2017 году уже был осужден за злоупотребление должностными полномочиями и получении взяток. По версии следствия, он получил от предпринимателя Александра Кузьменко 300 тыс. руб. за содействие в предоставлении земельных участков. Действия господина Носкова принесли ущерб нескольким потерпевшим в размере более 4 млн руб. Он был приговорен к штрафу в размере 3,5 млн руб., суд запретил ему занимать руководящие должности в течение четырех лет.