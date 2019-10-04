В Ижевске собрали 86 тонн макулатуры для восстановления парашютной вышки вместо необходимых 500 тонн

На восстановление парашютной вышки в Школе юных летчиков в Ижевске собрали около 86 тонн макулатуры вместо необходимых 500 тонн. Из них 3,5 тонны собрало само учреждение, 67,3 тонн — другие школы города, более 7 тонн — детские сады, 6 тонн — предприятия, остальное собрали из других районов Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«По итогам акции самые активные участники получат благодарственные письма, сертификаты и поощрительные призы — возможность полетать в аэротрубе, прыгнуть с парашютной вышки, полетать на параплане с инструктором, принять участие в экскурсиях по Ижевску и Удмуртской Республике»,— говорится в сообщении. Сбор макулатуры еще продолжается.

Напомним, что в сентябре 2019 года в Ижевске объявили акцию по сбору макулатуры для восстановления парашютной вышки. Для ее реконструкции планировали собрать 500 тонн бумаги.