Для восстановления парашютной вышки в Ижевске планируют собрать 500 тонн макулатуры

Парашютную вышку в Ижевске намерены восстановить на деньги, полученные от сдачи макулатуры. Для этого в городе объявили соответствующую акцию, сообщается в группе управления образования администрации Ижевска во «ВКонтакте».

Каждый желающий сможет сдать макулатуру с 9 по 30 сентября. Бумагу можно принести в детсад, школу или учреждения дополнительного образования. Для восстановления вышки нужно собрать 500 тонн макулатуры. Те, кто принесет самый большой объем бумаги, получат возможность полетать в аэротрубе, на аэроплате с инструктором, прыгнуть с вышки, а также поучаствовать в поездках и экскурсиях по Удмуртии.