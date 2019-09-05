05 сентября, четверг
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Ижевск. Удмуртия

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Для восстановления парашютной вышки в Ижевске планируют собрать 500 тонн макулатуры

Парашютную вышку в Ижевске намерены восстановить на деньги, полученные от сдачи макулатуры. Для этого в городе объявили соответствующую акцию, сообщается в группе управления образования администрации Ижевска во «ВКонтакте».

Каждый желающий сможет сдать макулатуру с 9 по 30 сентября. Бумагу можно принести в детсад, школу или учреждения дополнительного образования. Для восстановления вышки нужно собрать 500 тонн макулатуры. Те, кто принесет самый большой объем бумаги, получат возможность полетать в аэротрубе, на аэроплате с инструктором, прыгнуть с вышки, а также поучаствовать в поездках и экскурсиях по Удмуртии.

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